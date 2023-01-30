УНИКС в упорной борьбе вырвал победу у "Нижнего Новгорода"

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал американский легионер Дэрил Мэйкон, набравший 31 очко. Фото: БК УНИКС

Баскетболисты УНИКСа продлили победную серию, вырвав победу в домашнем матче с "Нижним Новгородом". Гости в нынешнем сезоне стали одним из открытий Единой лиги ВТБ. Подопечные Зорана Лукича уверенно удерживают четвертую строчку.

Вот и в Казани нижегородцы долгое время доминировали. После первой половины игры гости вели с преимуществом в 8 очков - 46:38. В третьей четверти хозяева бросились отыгрываться, но смогли приблизиться лишь на одно очко - 64:73. Все решалось в последней десятиминутке. Баскетболисты УНИКСа бросились в атаку и преуспели. В концовке казанцы вырвали победу - 86:85.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал американский легионер Дэрил Мэйкон, набравший 31 очко.

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