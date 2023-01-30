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НовостиОбщество30 января 2023 17:24

Жительница Казани потеряла 3 миллиона рублей, поверив мошенникам

Она попалась на уловку афериста
Рината СТРЕБКОВА
Пока вычислить злоумышленника не удалось.

Пока вычислить злоумышленника не удалось.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани попалась на уловки мошенников. На сей раз жертвой оказалась 54-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из банков.

Звонивший поинтересовался, есть ли у женщины сбережения в банке. Узнав, что на счете лежит крупная сумма неизвестный заявил, что держать столь крупные средства на одном счете не безопасно. В итоге жительница Казани перевела аферисту 3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить злоумышленников не удалось, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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