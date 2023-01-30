На замену лифтов в Чувашии в 2023 году выделили 200 миллионов рублей

В модернизации нуждаются 1800 лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Чувашии запланирована замена сразу 81 лифта в многоквартирных домах. На эти цели рассчитывают потратить 200 миллионов рублей. Об этом рассказал глава республики Олег Николаев.

По данным Минстроя Чувашии, в 2022 году в республике обновлено 58 лифтов на сумму 142 миллиона рублей. Всего на территории республики в модернизации нуждаются более 1800 лифтов.

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