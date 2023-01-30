В Набережных Челнах сотрудник автомойки продал автомобиль клиента

Злоумышленник завладел автомобилем под предлогом допуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах администратор одной из автомоек продал автомобиль клиента. Потерпевший купил автомобиль за 350 тысяч рублей и решил его помыть. На мойке администратор предложил ряд дополнительных услуг, включая покраску бампера. Срок работ составил 4 дня, а стоимость - 10 тысяч рублей.

Водителя все устроило, он отдал 5 тысяч рублей и оставил машину на мойке. Через некоторое время сотрудник автомойки попросил перевести остаток суммы. При этом, время работ увеличивалось. Следом администратор мойки вообще перестал выходить на связь.

В итоге выяснилось, что сотрудник автомойки продал автомобиль клиента за 85 тысяч рублей, а деньги уже потратил. Его задержали. Он во всем сознался и пообещал возместить ущерб. В итоге его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на три года.

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