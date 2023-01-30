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НовостиОбщество30 января 2023 14:55

В Казани появится единая парковая зона около реки Ноксы

Все работы планируют завершить в текущем году
Рината СТРЕБКОВА
В планах на текущий год озеленить территорию, очистить реку, а также организовать зоны барбекю и территорию для занятия воркаутом, а также детскую площадку..

В планах на текущий год озеленить территорию, очистить реку, а также организовать зоны барбекю и территорию для занятия воркаутом, а также детскую площадку..

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани на 2023 год запланирована обширная программа по благоустройству парков, скверов и общественных пространств. Так, в текущем году планируется завершить преображение территории вдоль правого берега реки Ноксы в Советском районе столицы Татарстана.

Как рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, работы по благоустройству территории начались в прошлом году. В планах - создать единое парковое пространство на участке от ЖК Green до парка «Весна». Общая протяженность территории составит 3,5 километра.

В планах на текущий год озеленить территорию, очистить реку, а также организовать зоны барбекю и территорию для занятия воркаутом, а также детскую площадку..

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