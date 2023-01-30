В Чувашии два человека погибли в ДТП с «Газелью» и легковым автомобилем

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

В понедельник, 30 января, около 7.30 в Цивильском районе произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21099 и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу возле деревни Сюрбеево, где и произошло столкновение с «Газелью», сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

В результате аварии 33-летний водитель и 32-летняя пассажирка ВАЗ-21099 скончались от полученных травм на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее в Чувашии при столкновении «Камаза» и «Лексуса» пострадали пять человек, из них трое - дети.

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