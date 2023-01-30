Защитник «Химок» Кирилл Большаков близок к переходу в «Рубин»

Сейчас футболист выступает за тульский «Арсенал»Фото: fckhimki.com

Защитник «Химок» Кирилл Большаков, находящийся в аренде в тульском «Арсенале», близок к переходу в «Рубин». Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации, представители казанского клуба уже провели одну стадию переговоров с 22-летним футболистом.

При этом стоит отметить, что в переходе Большакова в «Рубин» большую заинтересованность проявляет новоиспеченный спортивный директор казанского клуба Эдуард Сафонов. Именно он в сезоне 2021/22 стал инициатором перехода Кирилла Большакова в «Кубань».

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