Жители Казани смогут увидеть первый в истории российско-ливанский фильм «Гнев»

Фото: кадр из фильма

В четверг, 2 февраля, в прокат выходит первый в истории российско-ливанский фильм «Гнев». Психологическая драма рассказывает об истории любви восточной девушки, а именно о том, как люди разной культуры и религии уживаются вместе.

Действия фильма происходят в Ливане. Молодая девушка Ида решает сбежать от пьянства и агрессии матери из деревни в большой город. В Бейруте она встречает красивого успешного француза, который предлагает стать его женой. Девушка счастлива, но однажды ее мир перестает быть таким, как прежде.

Постер предоставлен пресс-службой.

Фильм «Гнев» – это режиссерский дебют Марии Ивановой Сурае в художественном полном метре. На момент создания кинокартины выпало немало трудностей: это съемки в период пандемии, масштабный взрыв в порту Бейрута и последовавшие за ним протесты. Однако все эти трудности не помешали фильму выйти в прокат.

Для российского зрителя «Гнев» станет еще и возможностью ближе узнать малознакомый Ливан, увидеть живописные виды местной природы и окунуться в жизнь самого европейского ближневосточного города – Бейрута.

Уже в эту пятницу, 3 февраля в 19.00 в кинотеатре Синема 5, в ТЦ «Парк Хаус» пройдет закрытый показ фильма «Гнев», в котором примет участие режиссер кинокартины Мариия Иванова Сурае. Купить билеты можно здесь.

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