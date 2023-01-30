На компенсацию могут претендовать 12 организаций Татарстана. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане предоставят компенсации за расходы на размещение и питание переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, речь идет о 1,1 тысячи человек. Так, сутки проживания за одного переселенца оцениваются в 913 рублей, а еда - в 415 рублей. Всего на эти цели из федерального бюджета было выделено 35,1 миллиона рублей. Теперь на данную компенсацию могут претендовать 12 организаций, на базе которых располагаются пункты размещения.

Напомним, в мае премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о возмещении расходов организациям, которые занимались размещением переселенцев с Украины, ДНР и ЛНР. Согласно документу, правительство республики направит им до 1 328 рублей за человека в сутки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram