Властям Казани за 2022 год на закупках удалось сэкономить более 1,7 миллиарда рублей

В рамках анализа обоснованности планируемых затрат сотрудники дирекции проанализировали 114 проектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам 2022 года в Казани на закупках удалось сэкономить более 1,7 миллиарда рублей. Этот показатель на 11% выше, чем в 2021 году. Об этом на совещании мэрии сообщил директор Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Ильшат Салимзянов.

По его словам, в прошлом году удалось рассмотреть свыше 15 тысяч заявок унитарных предприятий и акционерных обществ столицы Татарстана на сумму 18,8 миллиарда рублей. По итогам работы удалось сэкономить более одного миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках анализа обоснованности планируемых затрат сотрудники дирекции проанализировали 114 проектов на общую стоимость 897 миллионов рублей. В результате было обеспечено снижение запросов на 379 миллионов рублей.

Отметим, для прозрачности закупок подобные процедуры были переведены в электронный вид благодаря использованию "Биржевой площадки". Там были опубликованы 8,9 тысячи закупок на общую сумму 850 миллионов рублей. По итогу удалось сэкономить еще 44 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram