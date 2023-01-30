Министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова похоронили в казанском поселке Мирный

Проводить Марата Садыкова в последний путь пришли сотни людей. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В столице Татарстана закончилась церемония прощания с министром здравоохранения республики Маратом Садыковым. Он был погребен в казанском поселке Мирный.

Проводить Садыкова в последний путь пришли больше сотни людей. Заупокойную молитву прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. После завершения погребения люди начали возлагать цветы на могилу медика.

Напомним, церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым началась в 8:00 в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Последнюю дань памяти покойного пришли отдать родные и близкие, коллеги, а также все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурашко на церемонии прощания с министром здровоохранения Татарстана назвал его другом

По словам главы Минздрава России, Марат Садыков прошел практически весь путь в медицинской иерархии (подробнее)

Минниханов выразил соболезнования жене министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

По словам главы республики, его смерть стала тяжелой утратой для всех (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram