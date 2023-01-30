Глава Татарстана на прощании с Маратом Садыковым назвал его надежным и четким человеком

Проститься с Садыковым собрались сотни людей, в том числе и глава республики Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В Казани прошла церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Проститься с ним собрались сотни людей, в том числе и глава республики Рустам Минниханов.

Руководитель региона во время своей речи назвал Марата Садыкова надежным, четким и конкретным человеком.

Рустам Минниханов выразил искренние соболезнования детям, жене и отцу министра, назвав скоропостижную смерть Марата Садыкова большой утратой.

Напомним, утром 29 января ушел из жизни глава Минздрава Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года, больше половины из которых, он посвятил медицине.

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