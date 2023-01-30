Мурашко на церемонии прощания с министром здровоохранения Татарстана назвал его другом

Кроме того, слова соболезнования Мурашко выразил детям, супруге и родителям Марата Садыкова. Фото: minzdrav.gov.ru

В понедельник, 30 января, состоялась церемония прощения с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Проводить его в последний путь приехал и глава Минздрава России Михаил Мурашко. В своем обращении он назвал покойного своим другом.

По словам Мурашко, Садыков прошел практически весь путь в медицинской иерархии. Он чувствовал развитие медицины и знал какую медицинскую помощь необходимо оказать населению.

Также глава Минздрава страны отметил, что в период пандемии они с ним всегда были на связи. Благодаря совместной работе им удалось одним из первых в России подключить и организовать систему профилактики таким образом, чтобы сохранить как можно больше жизней.

Кроме того, слова соболезнования Мурашко выразил детям, супруге и родителям Марата Садыкова.

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