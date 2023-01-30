Предполагаемого убийцу с молотком, забившего женщину в Казани, задержали в Марий Эл

На время следствия мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приехав из Марий Эл в Казань, 54-летний мужчина со своей сожительницей обратился в местную финансовую организацию за кредитом. За это он заплатил 100 тысяч рублей. Договор в итоге был заключен, но в кредите все равно было отказано. Мужчина попытался вернуть свои деньги и разругался с 36-летней сотрудницей заведения.

- Он решил наказать ее, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Вечером 26 января злоумышленник подкараулил обидчицу на улице Краснококшайская, когда та возвращалась с работы домой. Он напал на женщину и нанес ей несколько ударов молотком по голове. После чего поспешил скрыться на своем автомобиле «Шкода Рапид».

Потерпевшую без сознания нашли случайные прохожие, они вызвали «скорую помощь». Женщину госпитализировали. Однако, несмотря на все усилия врачей, она от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Шел активный поиск подозреваемого. В итоге его вычислили и задержали в Марий Эл.

- Свою причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Его заключили под стражу, - рассказали в следственном комитете Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram