В Чебоксарах спасли жизнь новорожденного ребенка весом всего 890 граммов

В результате обследования у ребенка была выявлена ретинопатия недоношенных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чебоксарах спасли жизнь ребенку, который родился преждевременно, на сроке 28 недель с весом 890 грамм и ростом 32 сантиметра. Врачи ухаживали за ним в течение 1,5 месяцев, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

Там также отметили, что шансов родить ребенка у его матери не было из-за появившихся осложнений при беременности. В связи с этим ее госпитализировали в отделение патологии беременности Президентского перинатального центра. Так, благодаря своевременно оказанной помощи на свет появилась девочка. Родители решили назвать ее Александрой.

Девочка родилась недоношенной и долгое время находилась на аппарате ИВЛ. Мама навещала ее и оказывала всевозможную помощь по уходу за ребенком. После интенсивного лечения и выхаживания, малышку перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1. Туда же была госпитализирована и мать.

В результате обследования у ребенка была выявлена ретинопатия недоношенных (изменения сосудов сетчатки глаза). После оперативного лечения спустя три недели младенец вместе с мамой были выписаны домой. К этому времени вес девочки составлял уже 2,5 килограмма, а рост - 44 сантиметра.

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