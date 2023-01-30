Умер Манфред Киндерманн, советник гендиректора ПАО «КАМАЗ»

Именно при его активном участии на площадях татарстанского предприятия было создано предприятие, специализирующиеся на выпуске тормозных систем. Фото: kamaz.ru

28 января на 72-ом году жизни скончался гендиректор ООО «КАМАЗ ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ», советник гендиректора ПАО «КАМАЗ» Манфред Киндерманн.

- Я навсегда благодарен судьбе за возможность встретить на своем пути такого бизнес-партнера, как Манфред Киндерманн. На всех этапах нашего сотрудничества он проявлял себя как настоящий профессионал и эффективный руководитель. Умение вести конструктивный диалог, основанный на высоком профессионализме и ответственности, способность мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволяли ему достигать высоких результатов. Его имя стало частью истории «КАМАЗа», - выразил свои соболезнования гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Отмечается, что именно при активном участии Манфреда Киндерманна на площадях татарстанского автогиганта в 2008 году было создано совместное предприятие, которое специализируется на выпуске тормозных систем.