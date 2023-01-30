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НовостиОбщество30 января 2023 8:56

Минниханов выразил соболезнования жене министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

По словам главы республики, его смерть стала тяжелой утратой для всех
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Минниханова, Марат Садыков был опытным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Фото: tatarstan.ru

По словам Минниханова, Марат Садыков был опытным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму с соболезнованиями жене министра здравоохранения республики Марата Садыкова Динаре Садыковой.

По словам Минниханова, смерть Садыкова стала тяжелой утратой для всех, он был опытным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Также он отметил, что министр всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов.

- Искренне разделяю с Вами боль тяжёлого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки вашим детям, всем родным и близким, - написано в послании главы Татарстана Динаре Садыковой.

Напомним, в Казани проходит прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Последнюю дань памяти покойного пришли отдать родные и близкие, коллеги по цеху, а также все желающие.

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