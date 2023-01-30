Минниханов выразил соболезнования жене министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова

По словам Минниханова, Марат Садыков был опытным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму с соболезнованиями жене министра здравоохранения республики Марата Садыкова Динаре Садыковой.

По словам Минниханова, смерть Садыкова стала тяжелой утратой для всех, он был опытным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Также он отметил, что министр всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов.

- Искренне разделяю с Вами боль тяжёлого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки вашим детям, всем родным и близким, - написано в послании главы Татарстана Динаре Садыковой.

Напомним, в Казани проходит прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Последнюю дань памяти покойного пришли отдать родные и близкие, коллеги по цеху, а также все желающие.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram