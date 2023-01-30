В Набережных Челнах сотрудницу медколледжа осудили за взятку от студентки

В итоге женщину приговорили к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Набережны Челнов решил поставить точку в истории со взяткой от студентки, которую получил одна из сотрудниц местного медколледжа. Было доказано, что за 15 тысяч рублей женщина без прохождения, в том числе, практики написала в документах о получения знаний в ходе получения дополнительной квалификации.

За это сотруднице образовательного учреждения грозило до пяти лет лишения свободы. В итоге суд приговорил женщину к двум годам и одному месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение одного года и одного месяца.

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