В Татарстане в результате ДТП с грузовиком погибли два человека

В результате ДТП от полученных травм два пассажира машины Toyota скончались на месте. Фото: Прокуратура Татарстана

В понедельник, 30 января, на 754 километре автодороги М-7 "Москва-Уфа" в Зеленодольском районе столкнулись автомобили Toyota и грузовик. По предварительным данным, водитель японского авто на скорости выехал на встречку.

В результате ДТП от полученных травм два пассажира машины Toyota скончались на месте, а ее 23-летний водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту аварии организована доследственная проверка, сообщает прокуратура Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате лобового столкновения на трассе Татарстана погибли четыре человека

Авария произошла в Менделеевском районе (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram