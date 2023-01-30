Также будет понижено давление воды в некоторых домах Кировского, Московского и Ново-Савиновкого районов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд домов Кировского района Казани более чем на сутки останутся без воды. Это связано с подключением водопровода по улице Проточная, сообщает МУП "Водоканал".

Так, с 23:00 30 января до 9:00 1 февраля отключат воду по адресам:

- улица Проточная №№6, 6а, 8, 8а, 8б/1, 8г, 10 корпус 1, 10 корпус 100;

- улица Красносельская №51 корпус 4.

Кроме того, будет понижено давление воды в некоторых домах Кировского, Московского и Ново-Савиновкого районов. В связи с этим у жителей могут возникнут перебои.

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