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НовостиПроисшествия30 января 2023 6:55

В результате лобового столкновения на трассе Татарстана погибли четыре человека

Авария произошла в Менделеевском районе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По предварительным данным, одна из легковушек выехала на встречку.

По предварительным данным, одна из легковушек выехала на встречку.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 29 января, на 3-м километре автодороги "Бизяки-Ижевск" в Менделеевском районе столкнулись автомобили Kia Rio и "Лада Калина". По предварительным данным, водитель иномарки на скорости выехал на встречку.

Удар был такой силы, что водитель и два пассажира корейского авто, а также пассажир "Лады Калины" скончались на месте ДТП. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает ГИБДД Татарстана.

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