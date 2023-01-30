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НовостиОбщество30 января 2023 6:24

В Камско-Устьинском районе построят современный ФАП стоимостью 10,5 миллиона рублей

Так, в здании предусмотрены помещения под процедурно-прививочный и приемный кабинеты
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Строительство ФАП будет осуществляться в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Строительство ФАП будет осуществляться в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В селе Старое Барышево в 2023 году планируют построить современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. На эти цели выделят 10,5 миллиона рублей. Об этом на сходе в Старобарышевском сельском поселении сообщил глава района Наиль Вазыхов.

По его словам, в здании предусмотрены помещения под процедурно-прививочный и приемный кабинеты, раздевалка для персонала и санитарный узел. Этот объект позволит усовершенствовать оказание первичной медицинской помощи и повысит оперативность ее оказания.

Отметим, строительство фельдшерско-акушерского пункта будет осуществляться в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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