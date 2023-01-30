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НовостиОбщество30 января 2023 5:49

В Альметьевске появятся новые троллейбусы за 123 миллиона рублей

Средства выделили из районного бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Троллейбусы оснащены автономным ходом, низким уровнем пола, видеокамерами и электронным информационным табло.

Троллейбусы оснащены автономным ходом, низким уровнем пола, видеокамерами и электронным информационным табло.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Альметьевске появятся пять новых троллейбусов для внутригородских пассажирских перевозок. Для этих целей из бюджета района выделили 123 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, троллейбусы должны быть оснащены автономным ходом, низким уровнем пола, видеокамерами и электронным информационным табло, а также рассчитаны на 107 мест. Завозить их в город будут поэтапно - с конца апреля и до июля 2023 года.

Отметим, в 2022 году для Альметьевска было закуплено шесть троллейбусов. Этот вид транспорта был выбран в связи с его экологичностью и современным видом.

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