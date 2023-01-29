Предприятие в Татарстане не выплатило работникам более 2,8 миллиона рублей

После вмешательства местной прокуратуры долг выплатили в полной мере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татарстанское предприятие ООО "Апас-Мол", которое занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масленичных культур, не выплатило работникам более 2,8 миллиона рублей. Нарушение выявила прокуратура Апастовского района.

Как оказалось, 300 сотрудников организации не получили зарплату за октябрь 2022 года. Руководителя обязали устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После вмешательства местной прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановили, а долг выплатили в полной мере.

Напомним, ранее работникам бугульминского предприятия выплатили долги по зарплате в размере 10 миллионов рублей.

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