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НовостиОбщество29 января 2023 11:26

В Казани на два месяца продлили ограничение движения по улице Бухарской

Перекрытыми продолжают оставаться дорога и тротуар
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Связано это с прокладыванием трассы электрокабеля.

Связано это с прокладыванием трассы электрокабеля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани еще на два месяца ограничили движение по улице Бухарской. Связано это с прокладыванием трассы электрокабеля, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 31 марта будет частично перекрыт проезд автомобилей и полностью ограничено движение пешеходов по тротуару по улице Бухарской около дома №4В.

Напомним, ранее дорогу и тротуар планировали открыть к концу января.

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