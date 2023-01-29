В Казани на два месяца продлили ограничение движения по улице Бухарской

Связано это с прокладыванием трассы электрокабеля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани еще на два месяца ограничили движение по улице Бухарской. Связано это с прокладыванием трассы электрокабеля, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 31 марта будет частично перекрыт проезд автомобилей и полностью ограничено движение пешеходов по тротуару по улице Бухарской около дома №4В.

Напомним, ранее дорогу и тротуар планировали открыть к концу января.

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