Мэр Набережных Челнов встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение

Наиль Магдеев за столом поговорил по душам с военнослужащими. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

Утром 28 января мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с участниками спецоперации, которые проходят лечение в одном из медицинских учреждений города. Об этом градоначальник рассказал в своем telegram-канале.

Наиль Магдеев поговорил по душам с военнослужащими и обсудил волнующие их вопросы. Мэр города заявил, что и в дальнейшем будет организована поддержка бойцов. Он также поблагодарил врачей Набережных Челнов и медперсонал за внимательное и доброе отношение к участникам СВО.

Напомним, ранее Наиль Магдеев вручил 100 тысяч рублей и набор с предметами первой необходимости за рождение ребенка в семье мобилизованного.

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