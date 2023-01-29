За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 77 человек

Госпитализация потребовалась 30 заболевшим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 77 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 30 заболевших, а вылечилось 33 человека. Такие цифры в воскресенье, 29 января, передал федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

В период пандемии коронавирус подтвердился у 195 087 человек, 192 153 из которых излечились, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

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