Избивали, топили в ванной, а после сбросили в реку: трое жителей Бугульмы обвиняются в жестоком убийстве женщины

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Бугульмы, 21-летний, 20-летний и 18-летний, обвиняются в убийстве с особой жестокостью. О завершении расследования уголовного дела сообщает пресс-служба СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 апреля 2022 года один из обвиняемых будучи пьяным решил расправиться с 46-летней женщиной, с которой находился в близких отношениях. Для этого он привлек двух друзей, одному из них на момент преступления было всего 17 лет. Зайдя в квартиру потерпевшей, он стал обвинять ее в распитии алкоголя со знакомым. После чего избил женщину и вместе с сообщниками долгое время топил в ванной с холодной водой.

Потерпевшую в беспамятстве на такси отвезли к автосервису, где переложили ее в багажник машины одного из обвиняемых, доехали до реки Бугульминки, скинули тело в воду и скрылись. В результате женщина погибла от переохлаждения организма. Ее тело обнаружили на следующие сутки.

В настоящий момент у следствия достаточно доказательств для обвинения. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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