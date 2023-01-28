В Казани состоятся праздничные мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина

Ключевым событием станет международные оперный фестиваль. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Казани в феврале состоятся праздничные мероприятия в честь 150-летия со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Жителей и гостей города ждут фестивали, концерты, лекции и литературные спектакли, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Так, ключевым событием станет международные оперный фестиваль, который проведут на сцене Татарского академического государственного театра имени Джалиля. Состоится он с 30 января по 28 февраля.

24 февраля зрителей приглашают увидеть оперу "Хованщина". Спектакль представят солисты, оркестр, хор Мариинского театра, дирижер – Валерий Гергиев.

2 февраля в Казанской ратуше состоится первое исполнение литературно-музыкального спектакля "Два огромных человека. Шаляпин и Горький". Сценарий спектакля основан на мемуарах и переписке двух гениев.

1,4,18,22 февраля организуют концерты солистов известных театров России. Так, жителей и гостей города ждут выступления солиста Большого театра Алексея Тихомирова, исполнителя театра LaScala Ярослава Абаимова, певца театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Владимира Целебровского и солистки Мариинского театра Екатерины Сергеевы.

13 февраля в день рождения выдающегося оперного певца в Богоявленском соборе пройдет торжественное богослужение. В этот же день состоятся экскурсии по шаляпинским местам в центре города.

Кроме того, желающие смогут посетить открытые репетиции. В этом году их проведут в формате спектакля-лекции, где можно будет узнать об истории опер, особенностях музыкального материала, вокальных сложностях, интересных моментах на репетициях. Обо всем этом расскажут специально приглашенные ведущие.

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