В Чебоксарах в 2023 году завершат капремонт в пяти школах

Во второй начальной школе работы начались еще в сентябре. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебоксарах весной завершат капитальный ремонт в пяти школах. Его проводят по федеральной программе "Развитие образования" в 2022-2023 годах, сообщает мэрия города.

Так, речь идет об образовательных учреждениях №№ 7, 23, 38, 50, 2. Так, в начальной школе №2 работы начались еще в сентябре. На эти цели было выделено 192,5 миллиона рублей. А на период капремонта сотрудники и ученики были переведены в 44-й лицей и 46-ю гимназию. В данное время специалисты заняты монтажом коммуникации, выравниванием стен помещений, устройством настенного и напольного покрытия, устройством вентилируемого керамогранитного фасада, подготовкой помещений к штукатурно-малярным работам и бетонированию пола.

Отметим, школы №№ 12, 24, 28, лицей №4 уже возобновили учебный процесс после завершения капитального ремонта.

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