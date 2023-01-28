В Татарстане за прошедшие сутки выявили 73 новых случаев коронавируса

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 195 010 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в 35 случаях инфицированным понадобилась госпитализация, а болезнь побороть сумели семь человек. Такими данными в субботу, 28 января, поделился федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего же в республике коронавирус был обнаружен у 195 010 человек, 192 120 из которых выздоровели, а 2 010 скончались в результате болезни. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике по-прежнему находится на низком уровне - 3,9%.

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