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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:17

В Набережных Челнах водитель "Лады" въехал в ограждение подземки и перевернулся

ДТП произошло на проспекте Мира
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В результате ДТП водитель и его пассажирка с травмами доставлены в больницу. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате ДТП водитель и его пассажирка с травмами доставлены в больницу. Фото: ГИБДД Татарстана

В субботу, 28 января, в Набережных Челнах на проспекте Мира произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" на скорости наехал на бордюр, затем въехал в ограждение подземного пешеходного перехода и перевернулся.

В результате ДТП водитель и его пассажирка с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает ГИБДД Татарстана.

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