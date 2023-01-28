В Казани ограничение движения по улице Фучика продлили почти на месяц

Данное ограничение касается участка дороги по улице Фучика между домами №145а и №149. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана решили продлить ограничение движения по улице Фучика до 28 февраля, хотя ранее разрешить там проезд планировали 30 января. Там все еще продолжается работа по выносу тепловода из зоны строительства второй линии метро, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Данное ограничение касается участка дороги по улице Фучика между домами №145а и №149. Также вблизи данных зданий для движения недоступны тротуар и частично проезжая часть.

Напомним, в декабре 2022 года в Казани изменили схему движения по улице Юлиуса Фучика. Так, проезд по дублеру организовали в районе дома №131 по улице Фучика, от улицы Ломжинская в сторону улицы Чишмяле.

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