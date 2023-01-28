Глава Менделеевского района доставил гуманитарный груз землякам в зону спецоперации

Основная цель поездки состояло в личных переговорах с мужчинами об их потребностях и состоянии.
Глава Менделеевского района Радмир Беляев доставил гуманитарный груз землякам в зону спецоперации. Об этом он сообщил в своего телеграм-канале.
В состав гуманитарной помощи вошли индивидуальные пoсылки, тепловизоры и прицелы нoчного видения. Основная цель поездки состояла в личных переговорах с мужчинами об их потребностях и состоянии.
Кроме того, глава района встретился с добровольцем, депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым. Он поблагодарил менделеевцев за поддержку и регулярную отправку гуманитарных грузов.
- Все в хорошем расположении духа, настроены на победу. Мы с большим знанием дела, будем продолжать максимальную поддержку, - отметил в своем телеграм-канале Беляев.
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