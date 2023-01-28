Омбудсмен Татарстана выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией "В"

Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией здоровья "В". Об этом она заявила на заседании Экспертного совета.
По ее словам, ограниченно годные по здоровью мужчины должны проходить военную службу в тылу. В связи с этим Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.
Напомним, в апреле 2023 года мобилизованные из Татарстана смогут взять отпуск и вернуться домой. Его длительность составляет не менее 15 суток.
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