Омбудсмен Татарстана выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией "В"

Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией здоровья "В". Об этом она заявила на заседании Экспертного совета.

По ее словам, ограниченно годные по здоровью мужчины должны проходить военную службу в тылу. В связи с этим Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.

Напомним, в апреле 2023 года мобилизованные из Татарстана смогут взять отпуск и вернуться домой. Его длительность составляет не менее 15 суток.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram