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НовостиОбщество28 января 2023 8:19

Омбудсмен Татарстана выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией "В"

По ее словам, ограниченно годные по здоровью мужчины должны проходить военную службу в тылу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.

Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская выступила против отправки на фронт мобилизованных с категорией здоровья "В". Об этом она заявила на заседании Экспертного совета.

По ее словам, ограниченно годные по здоровью мужчины должны проходить военную службу в тылу. В связи с этим Сабурская отправила омбудсмену России Татьяне Москальковой предложение oбратиться по этому вопросу в Минобороны страны.

Напомним, в апреле 2023 года мобилизованные из Татарстана смогут взять отпуск и вернуться домой. Его длительность составляет не менее 15 суток.

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