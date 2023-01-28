Всего в финале приняли участие 50 татарстанских девушек. Фото: kazanexpo.ru

В Казани определили победительницу "Мисс Татарстан-2023". Им стала Рамина Пронина. Мероприятие состоялось в "Казань Экспо".

Так, после знакомства и дефиле в купальниках жюри отобрало 10 суперфиналисток. А после тура "Давай поговорим" были определены три победительницы. Это "Мисс Татарстана 2023" - Рамина Пронина, "Мисс Казань 2023" - Екатерина Морозова и Miss Beauty Fest 2023 - Дарья Федорова. Они стали обладательницами денежного приза в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, были определены победительницы титулов "Мисс фото-2023", "Мисс очарование", "Мисс фитнес" и "Мисс Divage". А больше всех зрительских голосов набрала Земфира Гатауллина из Казани.

Отметим, всего в финале приняли участие 50 татарстанских девушек. Подарки от спонсоров конкурса получили практически все красавицы. А пяти конкурсанткам достались новые айфоны и 100 тысяч рублей.

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