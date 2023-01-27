В Казани у центра "Доверие" появятся семь новых отделений

Благодаря открытию новых отделений численность сотрудников увеличится на 70 человек. Фото: Мэрия Казани

В Казани появятся семь новых отделений центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Уже известно, что новые отделения появятся в Советском и Приволжском районах, в Дербышках, Юдино и Салават Купере. Об этом рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

После того, как откроются все семь филиалов общая площадь территории центров увеличится с 1,8 до 3 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников увеличится на 70 человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram