"Ак Барс" в овертайме вырвал победу у магнитогорского "Металлурга"

Итоговый счет 3:2 в пользу "барсов". Фото: Ак Барс

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты "Ак Барса" на выезде встречались с магнитогорским "Металлургом". Обе команды входят в финальную шестерку и каждое очко важно в борьбе за более высокие места.

Счет в матче открыли казанцы. На 7 минуте отличился Вячеслав Войнов. Спустя 7 минут счет восстановил Павел Акользин. Во втором периоде Кирилл Семенов вновь вывел "Ак Барс" вперед. Впрочем, хозяева льда вновь отыгрались. Коди Керран сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дополнительное время продлилось ровно 24 секунды. Именно столько потребовалось "Ак Барсу" для победной атаки. Точку поставил Кирилл Семенов. 3:2 - победа "Ак Барса".

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram