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НовостиОбщество27 января 2023 16:18

В Татарстане днем 28 января потеплеет до 2 градусов мороза

Ночью похолодает до -13 градусов
Источник:kp.ru
На дорогах сохранится гололедица.

На дорогах сохранится гололедица.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

На выходных в Татарстан придет потепление. Согласно данным Гидрометцентра республики, в субботу, 29 января, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза. При прояснениях до 13 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 2 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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