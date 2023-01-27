Ректором КНИТУ-КАИ в Казани избрали Тимура Алибаева

Алибеков занимал должность и.о ректора вуза. Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

К КНИТУ-КАИ состоялись выборы ректора. В результате большинством голосов победу одержал исполняющий обязанности ректора вуза Тимур Алибаев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе вуза.

Всего в голосовании участвовали 197 человек. За кандидатуру Алибаева свои голоса отдали 146 человек. Кандидатуру второго претендента на руководящий пост, Виталия Бабушкина, поддержали 35 человек.

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