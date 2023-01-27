В Набережных Челнах врачи спасли пациента с 5-сантиметровой опухолью на сонной артерии

Операция прошла успешно. В настоящий момент 50-летний пациент проходит реабилитацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Набережных Челнов удалили 5-сантиметровую опухоль на сонной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе горздрава татарстанского автограда. Операция прошла в стенах 5 горбольницы.

Как рассказал хирург Баин Демкин, опухоль разрослась на магистральных сосудах и практически перекрыла сонную артерию, обеспечивающую приток крови к головному мозгу.

По словам медика, если не удалить шишку, которая появилась на шее, в разы вырастает риск её перерождения в бронхогенный рак. В итоге операция прошла успешно. В настоящий момент 50-летний пациент проходит реабилитацию.

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