Умер Алексей Семенов, бывший вратарь и тренер казанского "Рубина"

Похоронят бывшего тренера "Рубина" на Сухорецком кладбище. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

27 января после продолжительной болезни скончался бывший вратарь и тренер казанского "Рубина" Алексей Семенов. Ему было 73 года. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Алексей Семенов в качестве голкипера отыграл за "Рубин" 142 матча. Затем трудился тренером. Дважды, в 1984 и 1988 годах, возглавлял тренерский штаб казанской команды.

Отпевание состоится 29 января в 11.00 в Церкви Святого Праведного Иоана Кронштадтского на улице Чистопольской. Похоронят бывшего тренера "Рубина" на Сухорецком кладбище.

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