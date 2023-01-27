В Набережных Челнах проведут DJ-вечеринки, фестивали и арт-шествие воздушных змеев

Организатором проекта летних мероприятий является команда "Парки Набережных Челнов". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах в летний период 2023 года проведут DJ-вечеринки, фестивали и арт-шествие воздушных змеев. Эти мероприятия пройдут в местных общественных пространствах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Также организаторы планируют провести "Фитнес в парках", уличный лекторий, "Кино под открытым небом" и образовательные прогулки-экскурсии, а также музыкальные квартирники. А арт-шествие воздушных змеев состоится в День защиты детей - 1 июня. Фестивали будут проводится по различным тематикам: от дня Нептуна до гастрономического фестиваля.

Отметим, организатором проекта летних мероприятий является команда "Парки Набережных Челнов". Таким образом, они планируют привлечь в общественные пространства города 300 тысяч посетителей.

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