В Татарстане за 2022 год выросли продажи водки и пива местного производства

Меньше покупать алкоголь татарстанских производителей стали в Тюлячинском и Мамадышском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане за 2022 год на 4% выросла продажи алкоголя местного производства. При этом реализация водки увеличилась на 3%, а пива – на 4%. Об этом на совещании по итогам года рассказал начальник Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов.

Так, лидерами по продаже водки стали Верхнеуслонский и Новошешминский районы. Рост составил 19% и 15% соответственно. Меньше покупать алкоголь татарстанских производителей стали в Тюлячинском и Мамадышском районах.

Что же касается суррогата, то тут по словам Ахметханова, сотрудниками Госалкогольинспекции Татарстана в ушедшем году из незаконного оборота было изъято 170 тысяч литров спирта, непонятного алкоголя и самогона. По итогу 53 человека были привлечены к административной ответственности, а 17 – к уголовной.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram