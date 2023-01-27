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НовостиОбщество27 января 2023 13:43

В Татарстане за 2022 год выросли продажи водки и пива местного производства

Больше всего алкоголя покупали в Верхнеуслонском и Новошешминском районах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Меньше покупать алкоголь татарстанских производителей стали в Тюлячинском и Мамадышском районах.

Меньше покупать алкоголь татарстанских производителей стали в Тюлячинском и Мамадышском районах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане за 2022 год на 4% выросла продажи алкоголя местного производства. При этом реализация водки увеличилась на 3%, а пива – на 4%. Об этом на совещании по итогам года рассказал начальник Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов.

Так, лидерами по продаже водки стали Верхнеуслонский и Новошешминский районы. Рост составил 19% и 15% соответственно. Меньше покупать алкоголь татарстанских производителей стали в Тюлячинском и Мамадышском районах.

Что же касается суррогата, то тут по словам Ахметханова, сотрудниками Госалкогольинспекции Татарстана в ушедшем году из незаконного оборота было изъято 170 тысяч литров спирта, непонятного алкоголя и самогона. По итогу 53 человека были привлечены к административной ответственности, а 17 – к уголовной.

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