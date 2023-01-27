В Татарстане за 2022 год изъяли 170 тысяч литров суррогата и самогона

В Татарстане за нелегальный оборот алкоголя 53 человека были привлечены к административной ответственности. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане за 2022 год сотрудниками Госалкогольинспекции было изъято 170 тысяч литров спирта, суррогатного алкоголя и самогона. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщил на итоговой коллегии Госалкогольинспекции республики ее руководитель Жаудат Ахметханов.

По его словам, за год проверку прошли 54 торговых предприятий региона. За нелегальный оборот алкоголя 53 человека были привлечены к административной ответственности, а в отношении 17 человек было возбуждено уголовное дело.

Отметим, деятельность по выявлению незаконной продажи алкоголя инспекцией ведется совместно с сотрудниками МВД и ФСБ.

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