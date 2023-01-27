В Татарстане школьную учительницу уволили за интимные фотографии в интернете

Уволенная преподавала детям музыку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года за размещение в интернет собственных интимных фотографий была уволена учительница музыки одной из татарстанских школ. Об этом инциденте рассказал зам главы Минобрнауки республики Рамис Музипов на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Татарстане.

Он обратил внимание на проблему соблюдения норм профессиональной этики. По его словам, такие случаи единичны. О них, конечно, неприятно говорить, но и молчать тоже нельзя.

Также, по словам Музипова, в 2022 году на учителей в общей сложности поступило свыше 1,6 тысячи жалоб. После их рассмотрения 137 педагогов привлекли к дисциплинарной ответственности, 31 вынесли предупреждение, а 21 человека уволили, пятеро из них при этом являлись руководителями образовательных организаций.

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