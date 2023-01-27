Власти Татарстана утвердили план развития интернет-торговли на 2023-2025 года

Согласно распоряжению, планируется предоставление льгот логистическим компаниям.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Татарстана утвердили план развития интернет-торговли в республике на 2023-2025 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Согласно документу, планируется предоставление льгот логистическим компаниям, расширение географии пунктов выдачи посылок и проведение эксперимента по организации бондового склада.
Кроме того, состоятся интенсивы по выходу на электронные торговые площадки для самозанятых, образовательные программы по работе на рынке интернет-торговли для фермеров, а также оказание помощи в размещении товаров на маркетплейсах сельхозпроизводителям, малому и среднему бизнесу.
Отметим, контроль за исполнением данного плана возложили на министерство экономики Татарстана.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram