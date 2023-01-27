Власти Татарстана утвердили план развития интернет-торговли на 2023-2025 года

Согласно распоряжению, планируется предоставление льгот логистическим компаниям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана утвердили план развития интернет-торговли в республике на 2023-2025 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, планируется предоставление льгот логистическим компаниям, расширение географии пунктов выдачи посылок и проведение эксперимента по организации бондового склада.

Кроме того, состоятся интенсивы по выходу на электронные торговые площадки для самозанятых, образовательные программы по работе на рынке интернет-торговли для фермеров, а также оказание помощи в размещении товаров на маркетплейсах сельхозпроизводителям, малому и среднему бизнесу.

Отметим, контроль за исполнением данного плана возложили на министерство экономики Татарстана.

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