В 2021 году в республике насчитывалось более семи тысяч лис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за 2022 год застрелили 5,4 тысячи лис (в 2021 году в республике их насчитывалось более семи тысяч). Это было совершено с целью регулирования их количества и недопущения распространения бешенства. Об этом на коллеги главного управления ветеринарии Кабмина республики сообщил его начальник Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, в прошлом году было зафиксировано семь случаев бешенства. Это на 16 случаев меньше, чем в 2021 году. Помимо этого, были сделаны прививки от этой болезни лошадям, крупному и мелкому скоту. Также специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам разложили 1,2 миллиона приманок с вакциной от бешенства для диких плотоядных животных. К слову, эти работы будут продолжены и в 2023 году.

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