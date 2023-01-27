Казань вошла в ТОП-3 популярных направлений отдыха на февральские выходные

Фото: пресс-служба МТС

МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему компании, проанализировала бронирования и цены на отели на длинные выходные 23-26 февраля. Второе место по количеству забронированного жилья в сервисах заняла столица Татарстана.

Казань уступила Петербургу, который в этом году стал лидером по количеству бронирований в конце февраля. Стоимость проживания в отеле Северной столицы составит в среднем 3 800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают столица Татарстана и Ярославль, где проживание обойдется в среднем в 6 000 рублей за сутки. Замыкает ТОП-5 популярных городов для путешествий на февральские выходные Москва со средней стоимостью номеров 4 600 рублей в сутки.

Среди популярных внутрироссийских направлений самый недорогой отдых — в Ростове-на-Дону, Самаре и Томске, где средняя стоимость проживания составит 2 800 рублей в сутки. Чаще всего путешественники бронируют отель на февральские выходные на 2 дня. Исключением стали курорты Краснодарского края, где туристы предпочитают останавливаться на 4-5 ночей.