«Открытие Авто»: в Татарстане доля автомобилей с пробегом в выдачах автокредитов выросла на 30%

Фото: предоставлено пресс-службой

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили кредитные выдачи 2022 года. Спрос на автокредиты по сравнению с прошлым годом снизился на 14% (15% по России), а объёмы выдач составили 86% от прошлогодних показателей. Средний чек автокредита по итогам года увеличился на 4% и составил 919 тысяч рублей (884 тысяч рублей – по итогам 2021 года), в том числе 992 тысяч рублей по новым машинам и 873 тысяч рублей по автомобилям с пробегом.

Согласно статистике «Открытие Авто», за 12 месяцев 2022 года в банк было подано на 14% меньше заявок, чем за аналогичный период годом ранее, по России этот показатель снизился 15%. По объему выдач автокредитов показатели при этом оказались существенно выше среднего значения по рынку: снижение по рынку за год составило 36%, по банку - 26%, а в Республике Татарстан на – 16%. За 2022 год банк «Открытие» выдал жителям республики Татарстан кредитов на покупку автомобилей на сумму 3,2 млрд рублей. 17% из этого объема составили кредиты, оформленные по программам с государственным субсидированием (предполагают предоставление скидок на определенные марки автомобилей). В 2021 году на долю таких кредитов пришлось лишь 3% от общего объема выданных кредитов на покупку автомобилей – 131 млн рублей. Чаще всего по госпрограмме татарстанцы приобретали автомобили марок Lada, HAVAL и УАЗ.

Средний чек автокредита в Татарстане по итогам года вырос на 4% с 884 тысяч рублей по итогам 2021 года до 919 тысяч рублей по итогам прошлого года. В целом по банку средний чек увеличился на 9% и составил 1,2 млн рублей. Рост среднего чека, с одной стороны, был вызван рекордным скачком цен на автомобили за год во всех сегментах. С другой стороны, сдерживающими факторами выступили осторожная скоринговая политика и весомая доля в выдачах автокредитов сегмента АСП с традиционно более низким ценником.

Татарстанцы в этом году чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, на срок от 4 лет по подержанным и по новым авто. Согласно статистике выдач «Открытие Авто», в 2022 г. у покупателей подержанных автомобилей в Татарстане наибольшей популярностью пользовались марки LADA, KIA и HYUNDAI, как и годом ранее. Предпочтения не изменились и на новые авто: в лидерах оказались LADA, HYUNDA и KIA.

- В текущем году дефицит машин никуда на исчезнет. Параллельный импорт, который скорее всего не превысит 10% от общего объема продаж, пока не сможет заместить ушедшие бренды. Российский автопром при этом будет развиваться все активнее, и марка Lada имеет шансы занять половину рынка. Не будут отставать и «китайцы»: с учетом их грандиозных планов доля всех брендов из Поднебесной вполне может составить третью часть российского авторитейла. К отечественным и китайским производителям в новой автомобильной реальности вполне могут прибавиться индийские и иранские автоконцерны, присматривающиеся к нашему рынку после тотальных перемен. Что касается иностранных игроков, кто бы ни пришел на российский рынок, очень важно, чтобы у него был конкурентный продукт в сегменте бюджетных машин в районе 1,5-1,6 млн рублей, нехватка которых сегодня наиболее ощутима. В целом, мы ожидаем в 2023 году роста продаж новых авто на 15-20%, а кредитных выдач в этом сегменте - на 20-25%, - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.